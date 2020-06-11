Первая лига определила количество участников на новый сезон

Представители клубов второго по силе дивизиона определились относительно обмена между лигами.

На конференции клубов Профессиональной футбольной лиги, которая состоялась сегодня на НСК Олимпийский, кроме судьбы сезонов в Первой и Второй лигах также определились с количеством клубов в следующем розыгрыше, сообщает издание Ua-football.

Первая лига приняла окончательное решение о судьбе сезона 2019/20

В частности, без изменений оставили количество участников, которые выходят в элиту – три первые команды Первой лиги. Из Второй лиги в высший дивизион попадут четыре клуба – победители своих групп (Нива Т, Полесье, ВПК-Агро и Кристалл).

Еще две команды Второй лиги, занявшие третьи места в своих группах, сыграют плей-офф с 15-й и 16-й командами Первой лиги. Таким образом, в следующем сезоне в Первой лиге будет играть 18 команд. Из Второй лиги никто не вылетает.

Данное решение клубов также должно быть утверждено на исполкоме УАФ, который состоится в ближайшее время.

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