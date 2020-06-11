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Первая лига определила количество участников на новый сезон

18:25 143 Читати українською
Первая лига определила количество участников на новый сезон
Нива Т – Нива В / Фото из открытых источников

Представители клубов второго по силе дивизиона определились относительно обмена между лигами.

На конференции клубов Профессиональной футбольной лиги, которая состоялась сегодня на НСК Олимпийский, кроме судьбы сезонов в Первой и Второй лигах также определились с количеством клубов в следующем розыгрыше, сообщает издание Ua-football.

Первая лига приняла окончательное решение о судьбе сезона 2019/20

В частности, без изменений оставили количество участников, которые выходят в элиту – три первые команды Первой лиги. Из Второй лиги в высший дивизион попадут четыре клуба – победители своих групп (Нива Т, Полесье, ВПК-Агро и Кристалл).

Еще две команды Второй лиги, занявшие третьи места в своих группах, сыграют плей-офф с 15-й и 16-й командами Первой лиги. Таким образом, в следующем сезоне в Первой лиге будет играть 18 команд. Из Второй лиги никто не вылетает.

Данное решение клубов также должно быть утверждено на исполкоме УАФ, который состоится в ближайшее время.

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