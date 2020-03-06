toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

УАФ обязал клубы УПЛ и Первой лиги создать женские команды

14:13 63 Читати українською
УАФ обязал клубы УПЛ и Первой лиги создать женские команды
Женская сборная Украины / Фото УАФ

Последующие годы в украинском футболе будут направлены на развитие футбола среди женщин.

На заседании УАФ утвердил план развития футбола среди женщин. По этой стратегией, уже с сезона 2021/22 каждый клуб УПЛ должен иметь женскую команду, сообщает официальный сайт организации.

УАФ планирует ввести в УПЛ Дивизион Б

Клубы высших дивизионов Украины обязаны зарегистрировать на менее 20 футболисток до 16 лет в сезоне 2020/2021, а также от 30 футболисток до 17 лет в сезоне 2021/2022.

Напомним, ранее УАФ утвердил увеличение команд УПЛ до 16-ти с сезона 2021/22.

Мертва Прем'єр-ліга. Як середняки, відстале керівництво та Динамо з Шахтарем вбили український чемпіонат

blog_ava
Холанд назвал лучших футболистов в истории
07:30
367
Теги
Женский футбол УАФ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
43
мин
Ворскла
14:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук