УАФ обязал клубы УПЛ и Первой лиги создать женские команды

Последующие годы в украинском футболе будут направлены на развитие футбола среди женщин.

На заседании УАФ утвердил план развития футбола среди женщин. По этой стратегией, уже с сезона 2021/22 каждый клуб УПЛ должен иметь женскую команду, сообщает официальный сайт организации.

УАФ планирует ввести в УПЛ Дивизион Б

Клубы высших дивизионов Украины обязаны зарегистрировать на менее 20 футболисток до 16 лет в сезоне 2020/2021, а также от 30 футболисток до 17 лет в сезоне 2021/2022.

Напомним, ранее УАФ утвердил увеличение команд УПЛ до 16-ти с сезона 2021/22.

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