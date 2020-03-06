УАФ зобов'язав клуби УПЛ та Першої ліги створити жіночі команди

Світ — 14:00 1206
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Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та іспанська битва за трійку: топ-5 матчів євровікенду
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Динамо обурилось діями працівника УАФ, який розголосив інформацію щодо допінг-скандалу з БєсєдінимУкраїна — 12:40 2986
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Буяльський зможе зіграти проти Олександрії – КДК вирішив додатково не карати лідера Динамо за фол у матчі із СК Дніпро-1Україна — 11:41 2329
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Манчестер Юнайтед розгромив Дербі Каунті і вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – Руні мав шанси засмутити колишній клубАнглія — 5 бер 2281
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