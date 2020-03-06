УАФ планирует ввести в УПЛ Дивизион Б

Президент УАФ Андрей Павелко заинтриговал созданием нового турнира в Украине.

"Поступило предложение с сезона 2021/22 рассмотреть реформу чемпионатов U-19 и U-21. Поручили рабочей группе совместно с УПЛ доработать этот вопрос.

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Там есть интересные идеи сделать Дивизион Б при УПЛ, где воспитывались бы футболисты на базе U-19, но с возможностью привлечения старших детей. Их может быть 3-4, этот вопрос обсуждается", – сказал Павелко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, сейчас в молодежной лиге Украины соревнуются 11 команд. После 19-ти туров Шахтер лидирует, опережая Динамо лишь по дополнительным показателям.

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