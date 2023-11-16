УАФ продлила контракт с итальянским куратором Комитета арбитров Лучано Лучи, сообщает UA-Футбол.

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Договор переподписан до конца текущего сезона, то есть – до июня 2024-го года. К слову, предыдущее соглашение Лучи с УАФ закончилось в октябре этого года, но на встрече с клубами, которая проходила онлайн, он отметил, что хочет продолжить свою работу.

Напомним, на встрече владельцев клубов УПЛ было заявлено о желании реформировать судейскую систему в Украине. Кроме того, СМИ сообщали, что Лучи точно покинет свою должность, а его преемником в Комитете арбитров УАФ станет Ярослав Козык.

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