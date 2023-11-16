УАФ продовжила контракт з італійським куратором Комітету арбітрів Лучано Лучі, повідомляє UA-Футбол.

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Договір перепідписано до кінця поточного сезону, тобто – до червня 2024-го року. До слова, попередня угода Лучі з УАФ закінчилася у жовтні цього року, але на зустрічі з клубами, яка відбувалася онлайн, він зазначив, що хоче продовжити свою роботу.

Нагадаємо, на зустрічі власників клубів УПЛ було заявлено про бажання реформувати суддівську систему в Україні. Окрім того, ЗМІ повідомляли, що Лучі точно покине свою посаду, а його наступником в Комітеті арбітрів УАФ стане Ярослав Козик.

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