"Четыре подряд ничьи? Это просто стечение обстоятельств. Я в каждом поединке нацеливаю подопечных на поиск кратчайшего пути к воротам соперника, прошу действовать агрессивно на чужой половине поля.

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Хотя, видимо, сложное турнирное положение все-таки давит на подопечных, а страх проиграть заставляет не рисковать и это приводит к скованности.

Убежден, что если бы Оболонь находилась, образно говоря, в зоне комфортности, то все было бы несколько иначе. Потому что на тренировках подопечные доказывают, что умеют комбинировать. В конце концов, мы и сами прекрасно осознаем, что Оболони надо срочно побеждать. На одних ничьих удержаться в элите будет чрезвычайно трудно", – сказал Иващенко в комментарии Sport.ua.

Напомним, Оболонь после 26-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ тринадцатой, набрав 22 очка.

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