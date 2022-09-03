"Я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их морально стимулировать, финансово.

"Позориться не хочу": Суркис нашел оправдание непопаданию Динамо в Лигу чемпионов

Футболисты дают красивые интервью, говорят, что они за наши ВСУ, что они готовы. Но если не готовы на поле – ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, возьмите оружие и идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл", – сказал Суркис в комментарии Tribuna.

Напомним, после вылета от Бенфики из Лиги чемпионов Динамо в УПЛ разгромно уступило СК Днепр-1 (0:3). Реабилитироваться киевлян смогут уже сегодня в матче 3-го тура против Зари. Начало встречи в 13:00.

Заря – Динамо: анонс матча УПЛ