"Я не виходжу на поле, зрозумійте, це їхня робота. Я можу їх якось морально стимулювати, фінансово.

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Футболісти дають гарні інтерв'ю, кажуть, що вони за наші ЗСУ, що вони готові. Але якщо не готові на полі – ну у вас призовний вік. Будьте, хлопці, тоді люб'язні і визнайте чесно, візьміть зброю та йдіть захищайте нашу країну. Отакий у мене посил до гравців Динамо", – сказав Суркіс у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після вильоту від Бенфіки з Ліги чемпіонів Динамо в УПЛ розгромно поступилось СК Дніпро-1 (0:3). Реабілітуватися киян зможуть вже сьогодні у матчі 3-го туру проти Зорі. Початок зустрічі о 13:00.

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