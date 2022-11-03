"Луческу сам из Динамо не уйдет. Он уходить не собирается, ведь считает, что у него есть силы и вдохновение, чтобы продолжать и исправить ситуацию. Луческу уверен, что он может даже побороться за титул УПЛ.

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Он понимает, что в следующем сезоне можно уйти победителем. У него контракт на 1,5 года, а следующий сезон вообще может стать последним в его карьере. Пока президент клуба не собирается прощаться с Луческу.

В то же время у Суркиса есть вопросы к Мистеру, почему новички не выходят на футбольное поле. Их купили и они просидели полгода, а за это время все уже может закончиться. Лонвейк когда вышел – хорошо выглядел, Пэррис когда вышел против АЕКа, мне кажется, тоже хорошо выглядел. Поэтому нужно подпитывать коллектив.

Футбольная команда – это живой организм, который постоянно нужно менять, должно быть постоянно течение, все должно двигаться. Иначе будет застой, привыкание. Будет так, что футболисты будут "наедаться" одним и тем же. Потому что тренировочный процесс ты особенно не изменишь и новизну могут принести люди, для которых этот тренировочный процесс новый. Поэтому я за то, чтобы Пэрис, Лонвейк и даже Диалло как можно быстрее играли", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, сегодня, 3 ноября, в Кракове состоится последний еврокубковый матч Динамо в этом сезоне – в 6-м туре группового этапа Лиги Европы киевляне сыграют с Фенербахче. Начало встречи в 22:00.

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