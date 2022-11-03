"Места в нашей группе еще не определены. Есть вероятность, что Ренн и Фенербахче пройдут сразу в 1/8 финала, финишировав первыми. Мы знаем, что забитые голы могут иметь решающее значение.

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Теоретически Ренну будет легче. Они будут играть дома (с АЕК Ларнака, – Футбол 24), сыграют с менее сильной командой, чем Динамо. Мы приложим все усилия, чтобы победить. Если мы выиграем, это будет хорошо, но это не гарантирует лидерство. Мы знаем, что нужно больше забитых голов.

Я не знаю, какой вратарь киевского клуба сыграет, потому что в итоге на поле выйдет 11 игроков. Кто играет в Динамо – это не моя проблема, это проблема Мирчи Луческу. Прошли месяцы, когда мы играли с ними. Фенербахче – гораздо лучшая команда. Мы хорошо знаем друг друга. Динамо – очень хорошая команда. У них уже нет целей, но есть гордость, они будут играть за честь, а мы – за лидерство.

Ренн победит, мы это знаем. Вот почему мы тоже должны выиграть. Существует разница между первым и вторым местом. Второму будет труднее. Для нас будет лучше, если мы предотвратим это", – цитирует Жезуша Haber7.

Напомним, дуэль между Динамо и Фенербахче состоится уже сегодня, 3 ноября, в Кракове. Начало матча в 22:00.

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