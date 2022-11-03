Матчами против Фенербахче киевское Динамо начинало свой сезон. Тогда подопечные Мирчи Луческу дважды сыграли вничью в основное время, переиграв турок в овертаймах в Стамбуле – было очень тяжело, но проход казался заслуженным. Игровые проблемы списывали на раскачку, а в тактическом и идейном аспектах "бело-синие" действительно выглядели лучше.

Динамо – Фенербахче: где смотреть матч Лиги Европы – киевляне прощаются с еврокубками

Оказавшись в одной группе в Лиге Европы, динамовцы проиграли "канарейкам" на их поле. Это было первое за шесть матчей поражение Фенеру, но даже тогда ситуация казалась нормальной – наша команда достаточно достойно удерживала результативную ничью до последних секунд. Конечно, турки душили прессингом, а киевляне имели всего один момент, однако подопечные Жорже Жезуша создали не намного больше.

И вот прошло четыре тура. Фенербахче набрал ещё 8 очков, обеспечив себе участие в евровесне и держась на первой позиции в группе. А что же Динамо? Коллектив, который перед стартом сезона короновали на выход в 1/8 финала ЛЕ, потерпел четыре поражения подряд, набрав всего одно очко – в матче с АЕК Ларнакой неделю назад. Это был худший старт "бело-синих" в истории турнира.

Что хуже того, с каждой неделей футбол киевлян выглядел все более депрессивным и беспомощным. В обороне регулярно допускаются детские ошибки (особенно при кроссах), а атаки фактически нету. Подопечные Мирчи Луческу идут пятыми с конца по количеству касаний в штрафной, а средняя острота ударов Динамо является одной из самых низких в Лиге Европы. Кроме того, по точности пасов с продвижением "бело-синие" входят в топ-5 худших команд турнира.

Проблема заключается в отсутствии понимания, как организовать позиционное наступление под прессингом соперника. Коллектив качественно держит мяч на своей половине, но поднять мяч во вторую или последнюю треть не удаётся.

Это поняли даже на Кипре, поэтому все давят на Динамо с бешеной активностью – по среднему показателю прессинга против себя киевляне входят в топ-4 представителей ЛЕ. Между тем, Фенербахче в нынешнем розыгрыше продемонстрировал самую высокую интенсивность прессинга и единоборств.

В победном матче с Кривбассом на выходных Мирча Луческу попытался отойти от базовых настроек, откатившись к конспектам "динамовских сердец" – не зажимая оппонента в его штрафной, "бело-синие" разрывали его в переходных фазах. Тактика очень рискованная, а её реализация всё равно столкнулась с проблемами в атаке, но игра стала более быстрой и эффективной.

Хватит ли её для поединка против Фенербахче? Возможно, что да. Жорже Жезуш публично не повёлся на провокацию Мирчи Луческу – румын заявил, что в последнем туре его подопечные должны доказать, что именно они являются "лучшей командой группы". Португалец же сообщил о готовности проиграть, ведь главной задачей его команды является чемпионство Турции. Он пообещал провести серьезную ротацию – а это нам на руку.

Динамовцы заряжены на победу. По крайней мере, они так говорят. Было бы странно, если бы футболисты не настраивались на неё – киевляне и так уже опозорились, потеряв шансы хотя бы на третье место. Завершать евросезон вообще без побед точно никто не желает. Будем верить, что хотя бы сейчас "бело-синих" прорвёт.

Кадровая ситуация

В лазарете украинского клуба остаются Шапаренко, Супряга и Бойко. Также продолжает восстановление Дубинчак. Зато в общую группу вернулся Бущан – и это очень важно, учитывая отсутствие ярких перформансов в исполнении Нещерета. Дисквалифицированных нет.

Жорже Жезуш не может рассчитывать на травмированных Переса, Энрике, Сангаре, Росси и Яндаша. Впрочем, говорить о кадровой ситуации турок особого смысла нет – они проведут ротацию.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Фенербахче

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Забарный, Вивчаренко – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Гармаш – Ванат

Фенербахче: Байиндир – Кадиоглу, Азиз, Салаи, Алиоски – Осайи-Саумуэль, Юксек, Арао, Мор – Педро, Кинг

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры совсем не верят в Динамо, признавая Фенербахче однозначным фаворитом пары. Катастрофическая система продвижения мяча под прессингом, мизерное количество атак и критически низкие показатели остроты не могли остаться незамеченными. При таких проблемах можно надеяться не более, чем на один гол киевлян.

Удастся ли оставить свои ворота сухими? Вопрос интересный. Фенербахче имеют лучшее среднее качество ударов и забивает по 2 гола каждые 90 минут. Кроме того, турки очень интенсивно и эффективно прессингуют. Для "бело-синих" это должно было бы звучать, как приговор – впрочем, в Стамбуле они более-менее уверенно держали "канареек" на дистанции, а сегодня Жорже Жезуш ещё и проведет ротацию.

Вполне реальным кажется компромиссный вариант – Фенер забьет, но не более одного мяча. Тоже самое вполне способно сделать и Динамо. Рискнем поставить на результативную ничью.

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