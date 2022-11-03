"Луческу сам з Динамо не піде. Він йти не збирається, адже вважає, що має сили і натхнення, щоб продовжувати і виправити ситуацію. Луческу впевнений, що він може навіть поборотися за титул УПЛ.

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Він розуміє, що наступного сезону можна піти переможцем. Він має контракт на 1,5 роки, а наступний сезон взагалі може стати останнім у його кар'єрі. Наразі президент клубу не збирається прощатися з Луческу.

У той же час у Суркіса є питання до Містера, чому новачки не виходять на футбольне поле. Їх купили і вони просиділи півроку, а за той час все вже може закінчитися. Лонвейк коли вийшов – добре виглядав, Перріс коли вийшов проти АЕКа, як на мене, теж добре виглядав. Тому потрібно підживлювати колектив. Футбольна команда – це живий організм, який постійно потрібно змінювати, повинна бути постійно течія, все має рухатися. Інакше буде застій, звикання. Буде так, що футболісти будуть "наїдатися" одним і тим самим. Тому що тренувальний процес ти особливо не зміниш і новизну можуть принести ті люди, для яких цей тренувальний процес новий. Тому я за те, щоб Перріс, Лонвейк і навіть Діалло якнайшвидше грали", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, у Кракові відбудеться останній єврокубковий матч Динамо у цьому сезоні – у 6-му турі групового етапу Ліги Європи кияни зіграють з Фенербахче. Початок зустрічі о 22:00.

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