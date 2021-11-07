Как и ожидалось, 45-летний Шевченко назначен новым наставником "грифонов" вместо уволенного Давиде Баллардини. Соглашение с украинским специалистом рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт Дженоа.

Ранее итальянские СМИ утверждали, что Андрей Шевченко будет зарабатывать 1,8 млн евро в год. Американские владельцы генуэзского клуба (компания "777 Partners"), которые 15 ноября официально приступят к работе в Дженоа, ранее рассматривали кандидатуру Андреа Пирло, но в итоге остановили свой выбор на его экс-одноклубнике по Милану.

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Это первый опыт клубной работы в тренерской карьере Шевченко. Раньше Андрей Николаевич работал только в сборной Украины. Накануне Евро-2016 он стал ассистентом Михаила Фоменко, после отставки которого возглавил национальную команду. Под руководством Шевченко сборная Украины квалифицировалась на чемпионат Европы-2020, на котором вышла в четвертьфинал. В начале августа тренер объявил об истечении своего контракта с УАФ и покинул пост наставника "сине-желтых".

После 12-ти туров Серии А Дженоа набрала 9 очков, одержав лишь одну победу. "Грифоны" находятся вблизи зоны вылета. Заметим, что Дженоа – это команда с более чем столетней историей. Именно "грифоны" стали первыми чемпионами Италии, а всего завоевали девять Скудетто. Больше только у Ювентуса и миланских грандов.

Первым официальным матчем Шевченко в статусе главного тренера Дженоа станет домашний поединок против Ромы, которую возглавляет Жозе Моуринью – экс-наставник украинца в Челси. Игра запланирована на 21 ноября.

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