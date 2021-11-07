"Это отправная точка в новом приключении, которое должно вернуть Дженоа ее великую историю", – написал Шевченко в своем Instagram.

Шевченко офіційно очолив Дженоа

Это первый опыт клубной работы в тренерской карьере Шевченко. Раньше Андрей Николаевич работал только в сборной Украины. Под руководством Шевченко сборная Украины вышла на чемпионат Европы-2020, на котором квалифицировалась в четвертьфинал. В начале августа тренер объявил о завершении своего контракта с УАФ и покинул пост наставника "сине-желтых".

Первым официальным матчем Шевченко в статусе главного тренера Дженоа станет домашний поединок против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью – экс-наставником украинца в Челси. Игра запланирована на 21 ноября.

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