Назначение Андрея Шевченко на должность главного тренера Дженоа может спровоцировать активную работу клуба над трансферами.

Генуэзское издание Il Secolo XIX уже рассуждает о том, как изменится команда под руководством нового тренерского штаба и под управлением новых владельцев.

Шевченко официально возглавил Дженоа

Журналисты утверждают, что Шевченко хочет играть по тактической схеме 4-3-3, но для этого Дженоа не хватает игроков соответствующего профиля. Следовательно, зимой клубу придется выйти на трансферный рынок. Уже известны первые фамилии потенциальных новичков "грифонов".

По информации издания, Дженоа, прежде всего, обратит внимание на четырех футболистов. Двое из них работали с Шевченко в сборной Украины. Речь идет об Александре Зинченко и Виталии Николенко. Также в списке присутствуют резервист Милана Саму Кастильехо и Кристиан Пулишич из Челси.

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