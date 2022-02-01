"Будущее Шевченко безоблачно. Было серьезное предложение из Польши, и он разговаривал с тамошним президентом футбольного союза. Шевченко был заинтересован в этой работе, но есть определенные нюансы. Нюансы – это поведение Дженоа. Руководство клуба не идет на компромисс в расторжении контракта. Просто заморозились люди. Пришли люди, которые не понимают, что нужно говорить, как себя вести.

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Пока у Шевченко основная история – это попытаться выяснить отношения с Дженоа. Он приходил под определенный проект. Ему рисовали определенные перспективы, давали обещания. Он делал все, что от него зависело. С определенными условиями, что ему будут помогать. Но в какой-то момент все отключились, отморозились. Есть такие клубы в Италии, и это не только Дженоа.

Думаю, в ближайшее время Шевченко выяснит отношения с этим клубом. У него очень хорошая пресса в Италии. Все радовались, когда он вернулся. Его поддерживали в работе, которую он проводил. Когда клуб закапывают несколько лет, то откопать за 2 недели невозможно. Поэтому думаю, что у Шевченко будут очень хорошие предложения в Италии, возможно, в других странах. Прогнозирую, что у него безоблачное тренерское будущее", – резюмировал Цыганык в программе "Циганик Live".

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