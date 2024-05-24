В поединке 38-го тура Серии А Дженоа будет принимать Болонью. Составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Дженоа – Болонья на "Футбол 24", начнется в 21:45. Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе MEGOGO.

Результат не имеет особого значения для Дженоа, которая уже выполнила все свои задачи. В свою очередь Болонья ведет заочную борьбу с Ювентусом за третью строчку Серии А, поэтому должна побеждать.

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К слову, в стартовый состав Дженоа возвращается Руслан Малиновский. Украинский полузащитник вышел на замену в матче прошлого тура против Ромы (0: 1), но с первых минут появляется впервые после длительной паузы. Последний раз он играл еще 30 марта в матче 30-го тура против Фрозиноне.

Стартовые составы команд

Дженоа:

Болонья: