Вингер Милана Рафаэл Леау определился, где продолжит свою карьеру – португалец заинтересовал немало клубов.

Леау не намерен покидать Милан этим летом и связывает свое будущее с проектом "россонери", сообщает журналист Руди Галетти.

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Отмечается, что португалец заинтересовал немало клубов, в частности саудовский Аль-Хиляль был готов заплатить клаусулу в размере 175 млн евро.

Напомним, Леау является единственным игроком Милана, который зарабатывает больше установленного потолка зарплат в размере 6 млн евро – годовой оклад португальца 7,5 млн. В текущем сезоне Рафаэл провел 46 матчей во всех турнирах, отметившись 14 голами и 14 ассистами.

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