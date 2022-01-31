"Эта ситуация в футбольной практике не нова. Отмечу, что пока у тренера контракт с одним футбольным клубом, он технически не может быть заявлен за другой клуб. Такое сочетание должностей тренером по футболу – недопустимо. Допустимо только совмещение должностей в сборной, но только с согласия с клубом-работодателем. Нарушение прав человека на работу? В этом случае тренер уже имеет работу, но ограничен в праве смены места работы, поскольку имеет срочный трудовой договор с клубом.

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В актуальной версии регламента ФИФА по поводу статуса и трансфера игроков существует такое понятие, как "абьюзивное поведение" (п. 2 ст. 14 RSTP). Это действия одной из сторон контракта, которые, по сути, законные, но все же негативно влияющие на интересы другой стороны. Например, как перевод игрока в молодежную команду клуба с целью продления с ним контракта. В этом случае игрок находится в ущемленном состоянии, поскольку не прогрессирует в профессиональном плане. Это дает ему право расторгнуть договор в одностороннем порядке при соблюдении процедуры предварительного уведомления клуба.

Практика органов футбольного правосудия такова, что в клубе может быть только главный тренер. Это также является основанием для расторжения контракта и выплаты компенсации в полном объеме. Вспомним спор киевского Арсенала с тренером Сергеем Литовченко, на место которого был приглашен итальянец Раванелли. Мы представляли интересы Литовченко, и нам удалось доказать, что имеет место нарушение его прав, в том числе и по этой причине.

В случае с ситуацией Шевченко, мне сложно сказать, является ли поведение Дженоа "абьюзивным" и неправомерным. На ситуацию могут влиять многие факторы. К примеру, вместо должности главного тренера украинцу могли предложить альтернативное место в клубе. Возможны и другие тонкости. Неблагодарное дело – и прогнозировать результат возможного судебного спора. Очень многое зависит от условий трудового договора, поведения сторон и других факторов, которые нам неизвестны", – отметил Скоропашкин в комментарии meta-ratings.

Напомним, у Шевченко остался контракт с Дженоа до лета 2024-го, позволяющий заработать более 6 млн евро. Украинец должен найти компромисс по сумме компенсации за досрочный разрыв или сидеть без работы еще 2,5 года.

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