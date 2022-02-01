"Майбутнє Шевченка безхмарне. Була серйозна пропозиція з Польщі, і він мав розмову з тамтешнім президентом футбольного союзу. Шевченко був зацікавлений у цій роботі, але ж є певні нюанси. Нюанси – це поведінка Дженоа. Керівництво клубу не йде на жоден компроміс жодо розірвання контракту – просто заморозились люди. Прийшли люди, які не розуміють, що треба говорити, як поводитися.

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Поки у Шевченка основна історія це спробувати з'ясувати стосінки з Дженоа. Він приходив під певний проект. Йому малювали певні перспективи, давали обіцянки. Він робив усе, що від нього залежало. З певними умовами, що йому будуть допомагати. Але в певний момент всі відключилися, відморозились. Є такі клуби в Італії, і це не тільки Дженоа.

Думаю, у найближчий час Шевченко таки з'ясує стосунки з цим клубом. У нього дуже хороша преса в Італії. Всі раділи, коли він повернувся. Його підтримували у роботі, яку він проводив. Коли клуб закопують кілька років, то відкопати за 2 тижні неможливо. Тому думаю, що у Шевченка будуть дуже хороші пропозиції в Італії, можливо, в інших країнах. Прогнозую, що у нього безхмарне тренерське майбутнє", – резюмував Циганик у програмі "Циганик Live".

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