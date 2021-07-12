"Нет никаких переговоров. Они были шесть месяцев назад. Теперь у нас нет денег.

Шахтер убедил Интернасьонал продать Тобиаса, – СМИ

Нет переговоров даже о трансфере в 2022 году", – цитирует Боту Mercado da bola.

Напомним, накануне в СМИ появились слухи о прогрессе в переговорах между Шахтером и бразильским Интернасьоналем о переезде в Украину 17-летнего Винисиуса Тобиаса.

К слову, в межсезонье "горняки" приобрели Педринью, Лассину Траоре и Марлона, потратив около 40 млн евро.

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