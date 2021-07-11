Шахтер и Интернасьональ совершили прогресс в переговорах о переезде в Украину 17-летнего Винисиуса Тобиаса, сообщает Vozes do Gigante.

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"Горняки" ожидают, что бразильский клуб сможет отпустить своего юного таланта в феврале 2022-го, когда игроку исполнится 18. Сумма трансфера составит около 8 млн евро, также Интернасьональ сможет получить 20% от последующей перепродажи игрока.

Сейчас Тобиас выступает за молодежную команду Интернасьоналя.

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