"У Шахтаря немає грошей": головний скаут "гірників" агресивно відреагував на чутки про трансфер Тобіаса
Директор департаменту селекції "помаранчево-чорних" Жозе Боту заперечує можливість придбання захисника Інтернасьонала Вінісіуса Тобіаса.
"Немає ніяких переговорів. Вони були шість місяців тому. Тепер у нас немає грошей.
Шахтар переконав Інтернасьйонал продати Тобіаса, – ЗМІ
Немає переговорів навіть про трансфер у 2022 році", – цитує Боту Mercado da bola.
Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явились чутки про прогрес у перемовинах між Шахтарем та бразильським Інтернасьйоналом щодо переїзду в Україну 17-річного Вінісіуса Тобіаса.
До слова, у міжсезоння "гірники" придбали Педрінью, Лассіну Траоре і Марлона, витративши загалом близько 40 мільйонів євро.
Чому Шахтар ризикує із Педрінью: зачарував Барселону, провалився у Європі, рідко забиває і боїться… силового футболу