"Немає ніяких переговорів. Вони були шість місяців тому. Тепер у нас немає грошей.

Шахтар переконав Інтернасьйонал продати Тобіаса, – ЗМІ

Немає переговорів навіть про трансфер у 2022 році", – цитує Боту Mercado da bola.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явились чутки про прогрес у перемовинах між Шахтарем та бразильським Інтернасьйоналом щодо переїзду в Україну 17-річного Вінісіуса Тобіаса.

До слова, у міжсезоння "гірники" придбали Педрінью, Лассіну Траоре і Марлона, витративши загалом близько 40 мільйонів євро.

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