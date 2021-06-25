У 2017-му бразильська Серія А була позбавлена звичної напруженої чемпіонської інтриги. Корінтіанс впевнено випереджав найближчих конкурентів (Палмейрас, Сантос, Греміо) і достроково завоював свій сьомий титул найсильнішого клубу країни. Експерти тоді відзначили у команді Фабіо Каріле юного правого вінгера. Технічний, різкий, із хорошим ударом. У наступних двох сезонах він міцно пропишеться в основному складі "Тімау".

Педро Вітор Делміно да Сілва, або ж просто Педрінью, народився у шикарному місці. Місто Масейо на берегах Атлантики – райський куточок. Згодом, розпочавши футбольні заняття, він переїхав у Сальвадор – в академію Віторії. А вже звідти, у 2013-му, перебрався у структуру Корінтіанса.

Три роки у першій команді титулованого бразильського клубу стали для Педрінью найкращою рекламою. І на цей, ще невідшліфований до блиску діамант, звернули увагу у Барселоні та Бенфіці. Хто-хто, а "орли" чудово розуміються на талантах. Ретельно просіюючи пісок, знаходять у ньому справжнє золото. А потім, провівши крізь португальський чемпіонат і Лігу чемпіонів, продають втридорога уже готових, сформованих зірок до топ-клубів. Ось – основна філософія життя та бізнесу Бенфіки. У цій площині клуб має дуже хорошу репутацію.

У березні 2020-го "орли" підписали із Педрінью 5-річний контракт, виклавши за нього 18 мільйонів євро. Те, що португальці зважилися на цей трансфер, та ще й сплатили такі серйозні гроші, – зайвий комплімент талантам бразильського вінгера. Скаути Бенфіки не можуть помилятися, чи не так?

До нової команди Педрінью приєднався влітку – перед стартом сезону. А далі почалося найцікавіше.

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До Лісабона бразилець прибув у кепці із зображенням лева. Лев, як відомо, є символом іншого столичного клубу – Спортінга, найбільш принципового та злісного опонента Бенфіки. Зашкварне фото швидко підхопили новинні стрічки. У Бенфіки та її фанатів "підгоріло".

Другий момент – головний тренер "орлів" Жорже Жезуш. Досвідчений фахівець ще від початку був не в захваті від цього трансферу. Більше того, дозволив собі публічне висловлювання, мовляв, таких, як Педрінью, у Бразилії з надлишком, і що він сходу може назвати 3-4 кращих гравців цього амплуа.

П’ятнадцяте вересня. Бенфіка проводить у Салоніках стартовий матч сезону. Ковідні реалії календаря такі, що одразу, без розкачки, доводиться виборювати із ПАОКом путівку у раунд плей-офф кваліфікації ЛЧ. До того ж – в одному поєдинку. Педрінью виходить з першої хвилини. На 63-ій ПАОК відкриває рахунок. Жезуш терміново проводить першу заміну, знявши нашого героя. Бенфіка пропускає вдруге і, зрештою, сенсаційно вилітає з турніру.

Новачок присів на лаву і змушений був змиритися із статусом гравця ротації. У чемпіонаті з’являвся на полі 19 разів, награвши 462 хвилини. У середньому – по 24 хвилини за матч. Голів не забивав. Чотири рази зіграв у Лізі Європи: проти Стандарда (64 і 46 хвилин) і Леха (21 і 29 хвилин). Голів не забивав. Свій єдиний м’яч за Бенфіку Педрінью відправив у ворота заштатного клубу Вілафранкенсе на ранніх стадіях національного Кубка.

Тобто, як ви вже зрозуміли, головна проблема цього вінгера – він майже не забиває. Окей, робимо невелику поправку на непривітні стосунки із тренером і обмежений ігровий час. Але навіть за таких несприятливих умов якісному гравцеві атакувальної позиції цього часу цілком достатньо, щоб відзначитися ще парочкою-другою м’ячів. Як тут не згадати, що й у Корінтіансі Педрінью страждав від гольової засухи – за три сезони лише 5 голів у Серії А. Проте тоді на це ніхто не звертав уваги – захоплювалися, насамперед, індивідуальною технікою проспекта. А ще зважали на його виступи за олімпійську збірну Бразилії – 14 матчів, 3 голи. У цій команді йому навіть довірили футболку із культовою десяткою на спині.

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І ось Педрінью в Україні. Гравець, який у своїй професіональній клубній кар’єрі забив 10 голів, який вже не хлопчик (23 роки), який останні півтора роки не мав стабільної ігрової практики, опиняється у Шахтарі за 18 мільйонів євро. Другий найдорожчий трансфер в історії донецького клубу. До того ж, в епоху коронавірусного трансферного ринку, який взяв курс на затягування пасків.

Можемо лише поаплодувати менеджменту Бенфіки. У тривалих напружених торгах із Шахтарем португальцям вдалося наполягти на своєму і вийти фактично в нуль. За скільки купили – за стільки й продали гравця, який не виправдав викладених за нього грошей навіть на десять відсотків.

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Щодо ігрових характеристик Педрінью. Як відомо, він правофланговий лівша. Проте може зіграти і на протилежному фланзі чи відтягнутого форварда – заміна Марлосу або Тайсону. Нахвалюють його шалений удар із лівої (хоча ефективність залишає бажати кращого). Незначні фізичні дані (зріст 172 сантиметри, худорлява статура) розвинули у Педрінью зайву обережність – він уникає прямого контакту із опонентами, рідко вривається у штрафний майданчик. Серед мінусів експерти відзначають і нелюбов Педрінью до відпрацьовування по всій довжині флангу – у захист він майже не повертається. Чи приживеться гравець такого плану в орієнтованому на "фізику" українському чемпіонаті – велике питання.

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