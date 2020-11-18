Роксана, жена 27-летнего полузащитника, рассказала о проблемах мужа, хотя ранее сообщалось об отсутствии симптомов болезни.

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"У Руслана есть симптомы. И температура, и сильная слабость. Сегодня первый день, когда ему стало немного легче. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – написала Малиновская на своей странице в Instagram.

Напомним, хавбек Аталанты вместе с Мораесом и Кривцовым оказался среди инфицированных в лагере сборной Украины.

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