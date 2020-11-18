Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский готовится к самоизоляции после возвращения из расположения национальной команды.

Украинца доставят из Швейцарии в итальянский Бергамо на специально оборудованном автомобиле, после чего он будет находиться в полной самоизоляции.

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По информации Calcio Atalanta, Малиновский проведет этот период без семьи до полного своего выздоровления. Интересно, что Руслан может даже возобновить тренировки, если болезнь будет проходить без симптомов.

К слову, украинец провел 9 матчей в составе Аталанты в текущем сезоне, записав в свой актив 2 ассиста.

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