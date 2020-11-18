Роксана, дружина 27-річного півзахисника, розповіла про проблеми чоловіка, хоча раніше повідомлялося про відсутність симптомів хвороби.

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"У Руслана є симптоми. І температура, і сильна слабкість. Сьогодні перший день, коли йому стало трохи легше. Коронавірус є, і ми це знаємо напевно. Бережіть себе", – написала Маліновська на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, хавбек Аталанти разом з Мораєсом та Кривцовим опинився серед інфікованих у таборі збірної України.

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