"Не знаю, что там с травмами Дибалы и Абрахама. У меня не было времени спрашивать об этом во время игры, также не общался с медштабом и после.

Незабитый пенальти и гол-красавец в видеообзоре матча Фейеноорд – Рома – 1:0

У нас нет Холанда в атаке. Мы такие, какие есть, стараемся играть как можно лучше.

Это был мой выбор, чтобы Пеллегрини пробивал пенальти. Его замена не имеет ничего общего с этим промахом. Если кто-то не забивает пенальти, то промахнулись все мы. Это не проблема.

У нас трудности. В воскресенье будет тяжелая игра против Удинезе, а затем в четверг ответный матч с Фейеноордом. У нас не так много футболистов для ротации", – сказал Моуринью Football Italia.

Напомним, в конце первого тайма Пеллегрини не реализовал пенальти, а после перерыва Фейенорд сумел забить и довел поединок до победы. Ответный матч состоится 20 апреля.

Фейеноорд после избиения Шахтера одолел Рому в Лиге Европы – "волки" не забили пенальти, Дибала травмировался