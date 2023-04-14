"У Ромы нет Холанда в атаке": Моуринью нашел причину поражения от Фейеноорда
Главный тренер "волков" Жозе Моуринью поделился эмоциями от матча с роттердамцами (0:1) в 1/4 финала Лиги Европы.
"Не знаю, что там с травмами Дибалы и Абрахама. У меня не было времени спрашивать об этом во время игры, также не общался с медштабом и после.
Незабитый пенальти и гол-красавец в видеообзоре матча Фейеноорд – Рома – 1:0
У нас нет Холанда в атаке. Мы такие, какие есть, стараемся играть как можно лучше.
Это был мой выбор, чтобы Пеллегрини пробивал пенальти. Его замена не имеет ничего общего с этим промахом. Если кто-то не забивает пенальти, то промахнулись все мы. Это не проблема.
У нас трудности. В воскресенье будет тяжелая игра против Удинезе, а затем в четверг ответный матч с Фейеноордом. У нас не так много футболистов для ротации", – сказал Моуринью Football Italia.
Напомним, в конце первого тайма Пеллегрини не реализовал пенальти, а после перерыва Фейенорд сумел забить и довел поединок до победы. Ответный матч состоится 20 апреля.
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