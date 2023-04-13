В сезоне 2021/22 эти команды разыграли трофей Лиги конференций. Тот финал выиграла Рома благодаря голу Николо Дзаньоло, которого уже нет в команде. Фейеноорд получил возможность взять реванш у "волков", которых ожидал непростой поединок на Де Кюйп. Шахтер не даст соврать – в 1/8 финала команда Игора Йовичевича получила здесь 7 голов в свои ворота и завершила евросезон 2022/23. Рома же на предыдущей стадии одолела Реал Сосьедад.

Роттердамцы прогнозируемо захватили инициативу с первых минут, но команда Моуринью уверенно держалась. Острых моментов у ворот Патрисиу на старте игры не было – сеу Жозе явно пересматривал игру Фейеноорда с Шахтером и сделал выводы. Правда, и римская команда почти не переходила на половину поля соперника, ограничившись несколькими подходами без особой остроты.

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Лучший шанс был у Дибалы, однако чемпион мира неудачно исполнил штрафной с метров 20-ти. Через несколько минут Пауло вообще покинул поле, травмировав пах. Вместо него вышел Эль-Шаарави, а участие лидера Ромы в ответном матче и еще нескольких поединках теперь под вопросом.

В середине тайма стало веселее. В течение минуты команды обменялись моментами – Эль-Шаарави чуть-чуть не дотянулся до мяча, а Шимански не попал из-за пределов штрафной. Геертрюйда прорвался сквозь нескольких оппонентов, а вот пробил неудачно – в сторону от ворот. Еще один удар Шимански снова был неточным. Куда чаще били подопечные Арне Слота, однако такого фарта, как с Шахтером, когда в ворота Трубина залетало буквально все, сегодня уже не было.

Первый тайм шел к логичным нолям, но на 42-й минуте Рома получила право на пенальти. После подачи углового мяч попал в руку Вифферу. К мячу подошел Лоренцо Пеллегрини и попал в штангу! Бейлов угадал, но не дотягивался – каркас ворот сыграл за хозяев. Роскошный шанс упустил капитан Ромы, а свисток на перерыв зафиксировал нули.

На второй тайм Моуринью выпустил Вейналдума вместо Пеллегрини, а Фейеноорд начал очень агрессивно. Роттердамцы активно прессинговали и быстро возвращали себе мяч. Это дало результат на 54-й минуте – Виффер, который привез пенальти, классным ударом с лета из-за пределов штрафной не оставил Патрисиу ни одного шанса. Давление Фейе закономерно принесло хозяевам результат – Рома после перерыва выглядела ужасающе.

Неприятности Моуринью и этим не ограничились. Абрахам травмировал плечо и тоже ушел с поля, уступив место Белотти. Почти сразу Рома едва не отыгралась – Идрисси после удара Ибаньеса выбил мяч с линии ворот. Круглый еще и попал в перекладину, после чего вылетел в поле. Сантиметров не хватило римлянам, ведь мяч почти пересек линию. Но и хозяева были близки к успеху – Кёкчю со штрафного чуть не попал в девятку. Ему же немного не хватило после дальнего удара.

Фейеноорд был ближе ко второму мячу, чем Рома к ответному голу. Разве что можно вспомнить еще удар Вейналдума, которому не хватило точности. 1:0 – без 5-ти минут чемпион Нидерландов обыграл третью команду Италии. Ответный матч в Риме состоится 20 апреля.