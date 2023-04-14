"Не знаю, що там з травмами Дибали та Абрахама. У мене не було часу запитувати про це під час гри, також не спілкувався з медштабом й після.

Незабитий пенальті та гол-красень у відеоогляді матчу Фейєнорд – Рома – 1:0

У нас немає Холанда в атаці. Ми є такими, якими є, намагаємося грати якнайкраще.

Це був мій вибір, щоб Пеллегріні пробивав пенальті. Його заміна не має нічого спільного з цим промахом. Якщо хтось не забиває пенальті, то промахнулись всі ми. Це не проблема.

У нас труднощі. У неділю буде важка гра проти Удінезе, а потім у четвер матч – відповідь з Фейєнордом. У нас не так багато футболістів для ротації", – сказав Моурінью Football Italia.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму Пеллегріні не реалізував пенальті, а по перерві Фейєнорд зумів забити і довів поєдинок до перемоги. Матч-відповідь відбудеться 20 квітня.

Фейєнорд після побиття Шахтаря здолав Рому в Лізі Європи – "вовки" не забили пенальті, Дибала травмувався