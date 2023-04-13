Подопечные Жозе Моуринью начали матч активнее хозяев поля. К 19 минуте Рома исполнила два штрафных удара по воротам Бейлова. Первый тайм проходил под контролем "волков", несмотря на то, что Фейеноорд владел мячом больше. Именно моменты команды Моуринью были острее и они чуть не повели в счете. Арбитр на исходе первого тайма назначил пенальти, но Пеллегрини не смог его реализовать.

Фейеноорд после избиения Шахтера одолел Рому в Лиге Европы - "волки" не забили пенальти, Дибала травмировался

В начале второго тайма подопечные Слота открыли счет. Дальним ударом в касание пробил Виффер и мяч оказался в воротах. Как бы Рома не пыталась забить хотя бы один гол, у команды ничего не получалось. Встреча так и закончилась минимальной победой Фейеноорда.

Ответный матч между командами запланирован на 20 апреля и состоится в Риме.

Милан снова переиграл Наполи – Диас повторил свою магию и приблизил "россонери" к полуфиналу Лиги чемпионов.