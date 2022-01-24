У Рюдигера бросали предметы на Стэмфорд Бридж – Тухель вступился за подопечного
Защитник лондонцев Антонио Рюдигер едва не пострадал от фанатов во время победного поединка против Тоттенхэма (2:0).
Во время встречи 23-го тура АПЛ в немца летели разнообразные предметы. Рюдигер пытался обратить внимание арбитра на поведение фанатов Тоттенхэма, но матч не был приостановлен.
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После поединка двое болельщиков были арестованы, а Томас Тухель встал на защиту своего подопечного. "Каждый должен проявлять уважение к другому и вести себя в соответствии с правилами. Если такова новая тенденция, мы должны действовать вместе, чтобы остановить ее как можно быстрее. Необходимо сохранить фантастическую и уникальную атмосферу английского футбола", – цитирует наставника Челси Sky Sports.
В этом сезоне Антонио Рюдигер является одним из лидеров обороны "синих": 31 поединок во всех турнирах, три гола и четыре ассиста. Контракт 28-летнего футболиста с Челси рассчитан до конца сезона.
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