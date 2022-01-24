Защитник лондонцев Антонио Рюдигер едва не пострадал от фанатов во время победного поединка против Тоттенхэма (2:0).

Во время встречи 23-го тура АПЛ в немца летели разнообразные предметы. Рюдигер пытался обратить внимание арбитра на поведение фанатов Тоттенхэма, но матч не был приостановлен.

Красень-гол Зиеша в видеообзоре матча Челси – Тоттенхэм – 2:0

После поединка двое болельщиков были арестованы, а Томас Тухель встал на защиту своего подопечного. "Каждый должен проявлять уважение к другому и вести себя в соответствии с правилами. Если такова новая тенденция, мы должны действовать вместе, чтобы остановить ее как можно быстрее. Необходимо сохранить фантастическую и уникальную атмосферу английского футбола", – цитирует наставника Челси Sky Sports .

Вчера на землю было брошено 2 предмета, нацеленных на Антонио Рюдигера. Хорошей новостью является то, что 2 человека были арестованы. pic.twitter.com/2cLfi3V3UN – Фрэнк Халид (@FrankKhalidUK) 24 января 2022 г.

В этом сезоне Антонио Рюдигер является одним из лидеров обороны "синих": 31 поединок во всех турнирах, три гола и четыре ассиста. Контракт 28-летнего футболиста с Челси рассчитан до конца сезона.