Томас Тухель отлично играет с Тоттенхэмом. Подтверждение тому – две уверенные победы в полуфинале Кубка лиги. Немец удивил схемой и хорошо ограничил соперника. Сегодня Челси снова вышел в схеме с 4 защитниками.

Однако матчи с Тоттенхэмом – единственный позитив Челси за последние месяцы. В чемпионате "синие" выиграли всего дважды за 9 туров. Другое дело Тоттенхэм. "Шпоры" до выезда на Стамфорд Бридж не знали поражений в АПЛ под руководством Антонио Конте.

Тухель снова перехитрил Конте

Итальянец ждал активности от левого фланга Челси (поэтому правым хавбеком поставил Догерти). Что логично – там должен был появиться атакующий Алонсо, в то время как справа безальтернативным был Аспиликуэта. Однако Алонсо остался в запасе, левую бровку Челси отдали Сарру, а планы Тоттенхэма провалились.

Челси давил через противоположный фланг, где комбинировали Маунт и Зиеш. Хозяева благодаря этому получили огромное преимущество на старте встречи. 5:0 за ударами в первые 10 минут и тотальный контроль за "синими". Партнеры создали несколько моментов для Лукаку, остро пробил Зиеш, Силва замкнул две подачи с угловых. Впрочем, Челси не сумел конвертировать моменты в голы, а Тоттенхэм приспособился.

Мяч оставался у хозяев (75% владения), но они реже стали заходить в штрафную. Шпоры искали свои шансы на контратаках. В основном через центр, где Жоржиньо не справлялся с перекрытием обширной зоны. Тоттенхэм в конце первого тайма даже забил, но арбитры отменили гол Кейна. Лидер гостей перед ударом (замкнул прострел с фланга) толкнул в спину Силву.

Шикарный гол Зиеша и еще одна спокойная победа Челси

Во втором тайме у Челси заработало все. И причиной тому стала более смелая игра Тоттенхэма. "Шпоры" попытались встретить соперника повыше, включить прессинг, но поплатились за это. Хадсон-Одой протянул мяч с фланга, воспользовался свободной зоной и отпасовал на Зиеша, а Хаким шедевральным ударом в "девятку" открыл счет! Через несколько минут марокканец мог забивать еще раз – спас Льорис.

Зиеш – лучший игрок матча. В конце концов, его удары и острые подачи должны были привести к головам. Как и постоянные навесы на Силву со стандартов. Бразилец то и дело выигрывал воздух в чужой штрафной. С четвертой попытки Тиагу забил, замкнув подачу Маунта. Все стало ясно. У Тоттенхэма не было ресурсов для камбэка. Гостям даже не удавалось построить осмысленную атаку – Челси грамотно все перекрывал.

"Шпоры" несколько раз подошли к воротам Кепы, но и эти эпизоды не были острыми. На концовку встречи Тухель выпустил в центр поля Канте, а Кепа потянул тяжелый удар Кейна с углового. После этого выветрились последние крохи интриги. Челси победил, набрал 47 очков и закрепился на третьем месте. Тоттенхэм до сих пор выше в таблице по потерянным очкам (сыграл на 4 матча меньше), но по набранным – только седьмой (36 пунктов).