Красавец-гол Зиеша в видеообзоре матча Челси – Тоттенхэм – 2:0
10:51 - Читати українською
Челси обыграл Тоттенхэм в 23-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
Первый тайм "шпоры" могли завершать победителями, но гол Кейна отменили: перед взятием ворот Харри подтолкнул Силву в штрафной.
Челси снова уверенно избил Тоттенхэм – шедевральный гол Зиеша и первое поражение Конте со "шпорами" в АПЛ
После перерыва "синие" забили. Дважды. Зиеш шедеврально закрутил в дальнюю девять, а Силва головой переправил мяч в сетку. Челси закрепился третьим с 57 очками, Тоттенхэм, имеющий в активе 36 зачетных баллов, остался вне зоны еврокубков – седьмой.
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