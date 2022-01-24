Челси обыграл Тоттенхэм в 23-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Первый тайм "шпоры" могли завершать победителями, но гол Кейна отменили: перед взятием ворот Харри подтолкнул Силву в штрафной.

Челси снова уверенно избил Тоттенхэм – шедевральный гол Зиеша и первое поражение Конте со "шпорами" в АПЛ