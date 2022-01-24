Захисник лондонців Антоніо Рюдігер ледь не постраждав від фанатів під час переможного поєдинку проти Тоттенхема (2:0).

Під час зустрічі 23-го туру АПЛ у німця летіли різноманітні предмети. Рюдігер намагався звернути увагу арбітра на поведінку фанатів Тоттенхема, але матч не був призупинений.

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Після поєдинку двох вболівальників було заарештовано, а Томас Тухель став на захист свого підопічного. "Кожен повинен виявляти повагу до іншого і поводитися відповідно до правил. Якщо така нова тенденція, ми маємо діяти разом, щоб зупинити її якнайшвидше. Необхідно зберегти фантастичну та унікальну атмосферу англійського футболу", – цитує наставника Челсі Sky Sports.

2 objects were thrown on the ground yesterday aimed at Antonio Rudiger. The good news is that 2 people have been arrested. pic.twitter.com/2cLfi3V3UN — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) January 24, 2022

Цього сезону Антоніо Рюдігер є одним із лідерів оборони "синіх": 31 поєдинок у всіх турнірах, три голи й чотири асисти. Контракт 28-річного футболіста з Челсі розрахований до кінця сезону.

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