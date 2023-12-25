Контракты Антонио Миранте, Симона Кьяера, Маттиа Кальдары, Оливье Жиру и Луки Йовича с Миланом истекают будущим летом. Как информирует TuttoMercatoWeb, боссы "россонери" намерены продлить соглашение только с Жиру, остальные игроки из этого списка покинут клуб на правах свободных агентов.

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Сообщается, что руководство Милана уже приступило к переговорам с Жиру о продлении соглашения с 37-летним форвардом, который в этом сезоне забил 9 голов и оформил 6 ассистов. Он один из немногих игроков, которые не пропустили ни одной игры из-за травм, что многое говорит о телосложении ветерана.

Кьяер ранее выражал желание остаться в Милане до конца карьеры. Однако в последнее время он стал очень склонен к травмам, поэтому в "россонери" не видят смысла продолжать с ним сотрудничество. Чтобы это произошло, Симону придётся согласиться на значительное сокращение зарплаты, а также доиграть этот сезон без травм.

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