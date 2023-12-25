Контракти Антоніо Міранте, Сімона К'яєра, Маттіа Кальдари, Олів'є Жиру і Луки Йовіча з Міланом закінчуються наступного літа. Як інформує TuttoMercatoWeb, боси "россонері" мають намір продовжити угоду тільки з Жиру, решта гравців із цього списку покинуть клуб на правах вільних агентів.

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Повідомляється, що керівництво Мілана вже розпочало переговори щодо продовження угоди з 37-річним форвардом, який цього сезону забив 9 голів і оформив 6 асистів. Жиру – один із небагатьох гравців, які не пропустили жодної гри через травми, що багато що говорить про статуру ветерана.

К'яєр раніше висловлював бажання залишитися в Мілані до кінця кар'єри. Однак останнім часом він став дуже схильним до травм, тому в "россонері" не бачать сенсу продовжувати з ним співпрацю. Щоб це сталося, Сімону доведеться погодитися на значне скорочення зарплати, а також дограти цей сезон без травм.

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