"Россонери" вылетели из Лиги чемпионов, а в чемпионате расстояние от первого места уже составляет 11 баллов. В Милане задумались об увольнении Стефано Пиоли из-за непоследовательности результатов.

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Как сообщает Repubblica, наставник Брайтона Роберто Де Дзерби является главным кандидатом на пост тренера "россонери". Руководство Милана понимает, что привлечь итальянца будет непросто, поскольку им интересуются не только в Европе, но и в Саудовской Аравии.

Действующее соглашение Де Дезрби с Брайтоном действует до 2026 года. Ранее сообщалось, что 44-летний специалист есть в коротком списке Реала, который может остаться без тренера в случае ухода Карло Анчелотти.

Напомним, что Роберто Де Дзерби работал в Италии с Беневенто, Сассуоло и Палермо. Также специалист имел опыт работы в Украине с донецким Шахтером.

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