В рамках программы дня в 17 туре итальянской Серии А были проведены матчи с участием Милана и Фиорентины. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 17-й тур

Монца – Фиорентина – 0:1

Гол: Бельтран, 7

Салернитана – Милан – 2:2

Голы: Фасио, 42, Кандрева, 63 – Томори, 17, Йович, 90+1

Суперлига получила ещё одного потенциального поклонника среди топ-клубов Италии – он играет в плей-офф ЛЧ

Филиппо Индзаги едва не победил Милан. Последний раз такое можно было услышать где-то в конце 1990-х, когда Пиппо выступал за Ювентус, а на посту алленаторе одолеть бывший клуб не удавалось. Его Салернитана была очень близка к сенсации, хотя старт домашнего матча был неудачным.

Уже на 17-й минуте гости вышли вперед вследствие подачи со стандарта, которую Кьяер подправил на дальнюю штангу – Леау оттуда прострелил, мяч срикошетил на Томори, а тот пробил без шансов для кипера. Хозяева, однако, ни в чем не уступали Милану, а на 42-й минуте Фасио еще и сравнял счет – он замкнул подачу с углового, шикарно пробив головой.

На 63-й же сеньор Антонио Кандрева бахнул с дистанции в ближний угол, чего Меньян не ожидал. 2:1! Милан ответил только супермоментом на 82-й минуте, когда Лука Йович замыкал подачу с левого фланга. Удар с линии вратарской парировал Костиль, однако серб оказался на добивании. Костиль спас и здесь!

Казалось, что "россонери" не спасутся от поражения, однако на 1-й компенсированной минуте Милан забил. Йович исправился за неудачу, приняв шикарную скидку от Жиру и расстреляв ворота с близкого расстояния. 2:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Салернитана остановилась в шаге от первой с 1948 года домашней победы над Миланом.

"Россонери" остались третьими, отставая от Ювентуса на четыре очка, а от Интера на целых восемь. В текущем туре "бьянконери" и "нерадзурри" могут увеличить отрыв.

В параллельной встрече Фиорентина добыла важную победу над Монцой. Все решил ранний гол Бельтрана, который так и остался единственным во встрече. Благодаря этому успеху "фиалки" запрыгнули в зону Лиги чемпионов. До третьей позиции не хватает всего двух очков.

Правда, по итогам тура флорентийцы могут опуститься ниже, ведь конкуренты свои матчи еще не сыграли. Болонья отстает на два зачетных балла, Наполи – на три.

Малиновский начал победный шедевр Дженоа, Коваленко не помог отобрать очки у Лацио