"В первые дни после выхода из отпуска мы прошли плановое медобследование и сдали тесты на COVID-19. К счастью, все они оказались отрицательными. Проблем со здоровьем ни у кого нет, поэтому мы сразу приступили к работе.

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Почти все ребята вышли из отпуска в хорошем физическом состоянии, но у некоторых присутствует небольшой лишний вес, что свидетельствует о любительском отношении к своей физической форме во время отпуска, а не о профессиональном. На протяжении первой недели мы тренировались в двухразовом и одноразовом режиме. Тренировки проводили и на свежем воздухе, и в манеже, и в тренажерном зале, выполняя все медицинские требования и нормы относительно распространения коронавируса. Ребята работают с хорошим настроением и желанием, выполняют беговую и прыжковую нагрузку, вопросов к ним нет.

29-го января планируем отправиться на сбор в Турцию вместе с первой командой. Тренироваться рядом с основой – уже постоянная практика, которая полезна как для игроков дубля, так и для тех, кто уже близок к попаданию в первую команду. Такая преемственность всегда идет на пользу. Что касается кадровой ситуации, пока все в строю. Все игроки тренируются, плюс, привлекаем к тренировочному процессу футболистов и команды U19", – цитирует Мороза официальный сайт Динамо.

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