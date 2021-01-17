Шапаренко не тренируется в общей группе Динамо в начале сборов в ОАЭ
10:14 - Читати українською
Сразу двое игроков киевской команды занимаются индивидуально.
Полузащитник Динамо Николай Шапаренко находится в лазарете из-за повреждения связок, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Вчера, 16 января, киевляне провели первый полноценный день сборов в ОАЭ, однако Шапаренко вместе с Александром Тымчиком занимались отдельно от команды. Оба работают над восстановлением после травм и занимаются только беговой работой.
Напомним, Мирча Луческу взял на первый сбор 30 футболистов.
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