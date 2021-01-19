"У перші дні після виходу з відпустки ми пройшли планове медобстеження і здали тести на COVID-19. На щастя, всі вони виявилися негативними. Проблем зі здоров'ям ні у кого немає, тому ми одразу стали до роботи.

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Майже всі хлопці вийшли з відпустки в хорошому фізичному стані, але у деяких присутня невелика зайва вага, що свідчить про аматорське ставлення до своєї фізичної форми під час відпустки, а не про професійне. Протягом першого тижня ми тренувалися в дворазовому і одноразовому режимі. Тренування проводили і на свіжому повітрі, і в манежі, і у тренажерній залі, виконуючи усі медичні вимоги і норми щодо поширення коронавируса. Хлопці працюють із гарним настроєм і бажанням, виконують бігове і стрибкове навантаження, питань до них немає.

29-го січня плануємо вирушити на збір до Туреччини разом із першою командою. Тренуватися поруч з основою – вже постійна практика, яка корисна як для гравців дубля, так і для тих, хто вже близький до потрапляння у першу команду. Така спадковість завжди йде на користь. Що стосується кадрової ситуації, поки усі в строю. Усі гравці тренуються, плюс, залучаємо до тренувального процесу футболістів команди U19", – цитує Мороза офіційний сайт Динамо.

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