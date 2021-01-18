Товарищеский матч 18 января 2021

Динамо – Легия – 0:2 (идет 2 тайм)

Голы: Пекхарт, 29, 33 (пен.)

Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Кендзера (Караваев. 46), Забарный, Шабанов (Сирота, 46), Миколенко (Сидклей, 46) – Сидорчук (Андриевский, 46), Гармаш (Шепелев, 46) – Цыганков (Жерсон, 46), Буяльский (Дуэлунд, 46), Вербич (Де Пена, 46) – Беседин (Супряга, 46)

Спарринг №5 в истории варшавского и киевского клубов. Поединок стартовал в 15:00. Киевляне еще никогда не побеждали польских "армейцев": по 2 поражения и ничьи в предыдущих товарищеских встречах. Интересно, что Динамо и Легия завершили 2020 с 1-очковым преимуществом на вершине таблиц своих чемпионатов. Следующую игру команда Луческу должна провести 21 января против Шахтера Григорчука, однако она оказалась под угрозой срыва.

Динамо – Легия: онлайн-трансляция первого матча команды Луческу в 2021 году

Первый выход Артема Беседина на поле с декабря 2019 года. Форвард сборной Украины наконец-то отбыл дисквалификацию. Потери Шабанова у своей штрафной, регулярные фолы Гармаша, первый удар поляков после подачи стандарта – так прошли стартовые 10 минут. Неспешный темп, тяжелые ноги динамовцев, которые испытывали очевидные трудности на втором этаже и под активным высоким прессингом. Первый точный удар также за Легией. Мартиншу позволили беспрепятственно пробить метров с 20 – Бойко потянул. Дебютная вылазка киевлян на 12 минуте – эффект усилий Цыганкова и Гармаша, который начал атаку индивидуальным рейдом и отдал под заблокированный удар Буяльскому.

Достается Бойко от Луческу за то, что выбил мяч в аут. Слышно крик на все поле. Сидорчук классно забросил на Миколенко – удар в падении был не менее эффектным, но над воротами. Аналогично завершился следующий опасный эпизод. Беседин откровенно толкал Левчука, впрочем судьи позволили продолжить игру. Вербич подхватил снаряд, но перебросил голкипера и ворота. Рядом набегал Цыганков, "зажал" пас словенец. Очередной роскошный закидончик Сидорчука через половину поля принял Гармаш. Далее Вербич забросил на Буяльского, пас в ответ и гол в пустые ворота – офсайд отменяет все.

На 29 минуте высоченный Пекхарт спокойно выиграл дуэль на втором этаже, даже особо не прыгая. Бойко не выручил, Шабанов и Цыганков проиграли позицию. Ассист с углового от экс-игрока сборной Португалии Андре Мартинша. Шабанов обрезкой привез момент на свои ворота. Миколенко не закрыл левый фланг, Кендзера подтолкнул одинокого Пекхарта. Сам экс-форвард сборной Чехии и реализовал пенальти. В активе Пекхарта уже 11 голов в результативной серии из 6 матчей, из которых целых 6 в двух спаррингах 2021 года. Бывший хавбек молодежной сборной Украины Гвилия классно вырезал на того же чеха – Томаш мог оформлять хет-трик с нескольких метров, но не попал как следует по мячу.

Второй гол Динамо отменен из-за офсайда. Гармаш уже не впервые разогнал атаку. Вербич пробил, Денис подправил в стойку, Цыганков добил – у кого-то из украинцев зафиксировали положение вне игры. Кендзеры нет на его фланге, подача Капустки, расстрел от Гвилии, которого отпустил Миколенко. Откровенно везет Динамо, что счет не стал разгромным. Полный провал в обороне и низкое качество атак – 0:2 к перерыву, ни одного попадания киевлян в створ поляков за 45 минут.

На 2 тайм Луческу выпустил практически полностью обновленный состав. Только Забарный сохранил свое место. Особо лучше не стало. Плоховатые попытки прессинга от динамовцев завершались безумными свободными зонами, которыми могли воспользоваться поляки. Только 1 момент за 15 минут после перерыва. Это Де Пена остро подал штрафной, а Супряга не смог акцентировано пробить. Неплохо несколько раз страховал партнеров Сидклей – бразилец вернулся из аренды на левый фланг обороны. Бущан выбил руками в центр поля. Де Пена перевел на Караваева. Дуэлунд нашел Жерсона. После заблокированного удара Родригеса Де Пена пробивал метров с 10 – никто не мешал, но уругваец пробил а-ля Вербич выше.

Еще одна попытка перевести слева направо, снова неплохо поддержал атаку Караваев, но Жерсон ситуативно в роли центрфорварда – не слишком эффективно. Забарный блестящим дальним пасом вывел Супрягу один на один с голкипером. Владислав решил обыгрывать Боруца, но сыграл очень неуклюже. Ужасная обрезка Дуэлунда на своей половине – хорошо, что у Легии совершенно расклеилась комбинационная игра. Можно понять грустное лицо Луческу, который задумчиво смотрит вниз. Варшавский клуб, не прошедший даже 2 квалифай-раунд Лиги чемпионов прошлого лета, спокойно побеждает участника плей-офф ЛЕ.

Дуэлунд неплохо сыграл в прессинге, Шепелев и Жерсон разыграли двухходовку с пасом в центр. Датчанин и украинец так и не сумели с нескольких попыток выполнить что-то похожее на удар. Шепелев пытался выпросить пенальти, ничего не получилось. И снова Дуэлунд умело перехватил мяч вблизи чужих ворот, а что дальше делать, киевляне не знают. Тот момент, когда центрбэк Забарный и опорник Сидорчук – самые интересные в плане креатива. Самоотверженно стелется в подкате Дуэлунд. Гримаса боли, новая досадная травма на ровном месте?