"Санчо теперь в Дортмунде. Клуб подписал его за год до моего прихода, и у него уже тогда были проблемы. А потом у него были проблемы со мной. Уже можно сказать, что пока что его пребывание в Манчестер Юнайтед не было успешным.

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Теперь он вернулся в Боруссию, и я желаю ему удачи там. Я надеюсь, мы все надеемся, что он справится и будет успешным там. А дальше посмотрим.

Был бы результат другим, если бы он извинился? Я не хочу каждый раз возвращаться к этой теме. Он знает, что нужно было сделать, мы четко дали ему это понять. Уровень его игры был очевиден. Поэтому давайте прекратим эти разговоры", – рассказал в интервью Sky Sports наставник манкунианцев.

Напомним, что из-за конфликта с тренером Санчо не играл за Манчестер Юнайтед с августа. Несколько дней назад он вернулся в Боруссию на правах аренды и в первом же матче сделал голевую передачу.

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