"Санчо тепер у Дортмунді. Клуб підписав його за рік до мого приходу, і в нього вже тоді були проблеми. А потім у нього були проблеми зі мною. Уже можна сказати, що поки що його перебування в Манчестер Юнайтед не було успішним.

Тен Хаг шокував побажанням зірці, яку вигнав з Манчестер Юнайтед

Тепер він повернувся в Борусію, і я бажаю йому удачі там. Я сподіваюся, ми всі сподіваємося, що він впорається і буде успішним там. А далі подивимося.

Був би результат іншим, якби він перепросив? Я не хочу щоразу повертатися до цієї теми. Він знає, що потрібно було зробити, ми чітко дали йому це зрозуміти. Рівень його гри був очевидний. Тож припинімо ці розмови", – розповів в інтерв'ю Sky Sports наставник манкуніанців.

Нагадаємо, що через конфлікт із тренером Санчо не грав за Манчестер Юнайтед із серпня. Кілька днів тому він повернувся в Борусію на правах оренди й в першому ж матчі зробив гольову передачу.

Ман Сіті здобув вольову перемогу над Ньюкаслом – Де Брюйне зробив гол+пас за 17 хвилин одразу після повернення в АПЛ