"Драка между делегациями Руха и СК Днепр-1 никоим образом не имеет оправдания. Это неправильно. Мне было дико. Так нельзя выяснять отношения. У нас – война. Если вы хотите выяснять отношения, то у нас сейчас есть, где показать свою силу. Реально очень стыдно. Это просто недопустимо. Представляете, это видео покажут в Европе? Или где-то еще? Что о нас подумают? У нас война, а люди дерутся на футбольном поле? Что это нормальная нация? Просто досадно за всю эту историю.

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Вчера мне звонил Козловский. Очень эмоционально на меня реагировал. Я слушал-слушал, и все закончилось тем, что он сказал: "Спокойной ночи. Я больше не хочу с тобой говорить". Также у меня были сложные разговоры с представителями СК Днепр-1. Они представляют свою историю, свое видение", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, после завершения матча между Рухом и СК Днепр-1, который львовяне доигрывали вдевятером и проиграли 2:3, на поле произошла стычка между функционерами команды.

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