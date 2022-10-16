На неделе СК Днепр-1 в волевом стиле выиграл матч Лиги конференций против Вадуца, а теперь возвращался к делам внутреннего чемпионата. Команда Кучера набрала максимальные 15 очков в предыдущих турах, не пропускала и шла на вершине таблицы УПЛ. Очередным соперником стал Рух, который расположился вблизи зоны вылета. Проблемой для днепрян оказался внезапный бунт легионеров – только Валеф и Габриэль Гомес Феррейра согласились приехать во Львов, не побоявшись угрозы ракетных обстрелов.

Хозяева очень сильно начали матч и должны были "размочить" Валефа уже на 18-й минуте. Кипер СК Днепр-1 отразил удар Климчука прямо на ногу Довгому, но добивание 32-летнего хавбека оказалось слишком хилым – вратарь успел выловить круглого на линии ворот! Вскоре "сухая" серия Валефа таки упала, остановившись на 480 минутах. Довгого снова забыли на убийственной позиции, и в этот раз ветеран был точен. В течение атаки возникли две тонкие ситуации по офсайдам, но бригада Юрия Иванова промолчала.

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СК Днепр-1 не сразу оправился от такого удара. Первый реальный момент у гостей возник на 40-й минуте – Роман спас Рух после попытки Громова. Уйти на перерыв победителям львовянам было не суждено. В компенсированное время Дидик "привез" пенальти, сбив того же Громова. К "точке" подошел Довбик и оформил свой 6 гол в чемпионате. Лидер СК Днепр-1 снова вышел на чистое первое место бомбардирской гонки.

Начало второго тайма повторило своего предшественника. Снова смелые атаки Руха, которые быстро дали результат. На 52-й минуте защитники гостей выбили мяч на ногу Таллесу, а тот с лета забил свой 5 гол в УПЛ. Идиллию "желто-черных" испортил 19-летний Роман, получивший вторую желтую за грубый фол против Назаренко. Наказание оказалось двойным, ведь с этого штрафного Пихаленок идеально подал на голову Гуцуляку – 2:2.

СК Днепр-1 нажал, и обороне соперника стало очень тяжело. На 78-й минуте Слюсар повторил ошибку Романа – заработал вторую желтую, также жестко сорвав выбегание оппонента. В такой ситуации Руху оставалось мечтать хотя бы об очке. Довбик хотел помешать этому, но со штрафного пробил над воротами.

Подопечные Кучера окончательно перешли в режим штурма, принесшего плоды на последних минутах. Центрбек Логинов вышел выполнять функции форварда и оправдал решение тренера. На 90+5 он выскочил из-за спин игроков Руха и принес своей команде победу.

СК Днепр-1 потерял "сухую" серию, однако до сих пор имеет максимум очков и не оставляет шансов Шахтеру догнать себя сегодня. У Руха всего 4 очка и 13-е место.

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