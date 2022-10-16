Поединок 7-го тура между Рухом и СК Днепр-1 завершился скандалами – в частности, между функционерами клубов.

После завершения матча между Рухом и СК Днепр-1 на поле произошла потасовка, в которой принял участие и спортивный директор днепрян Евгений Красников. Функционеру неоднократно досталось, в том числе от гендиректора Руха Игоря Дедышина, сообщает Fanday.

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Позже Красников предлагал оппоненту выйти один на один: "Он ударил меня первым. За что ты меня ударил? На*уй ты меня ударил? Так пойдем один на один выйдем. Проиграл – терпи, б**дь".

Добавим, что СК Днепр-1 вырвал победу над Рухом (3:2) – львовяне доигрывали матч вдевятером. СК Днепр-1 продолжает возглавлять УПЛ, выиграв все свои 6 матчей, тогда как Рух осталось тринадцатым с 4 очками в активе.

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