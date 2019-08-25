"У нас нет Месси и Роналду", – Гвардиола оценил атакующий потенциал Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил результативность команды за последние два сезона.

"Если посмотреть на нашу статистику за последние два года, то у вас не будет сомнений в том, что Манчестер Сити будет забивать голы и в дальнейшем.

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У нас нет невероятных игроков, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, которые забивают по 50-60 мячей за сезон, но, несмотря на это, мы забили невероятное количество голов в течение двух последних кампаний. Этого не отнять, мы будем продолжать в том же духе", – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

К слову, в прошлом сезоне АПЛ Манчестер Сити забил 95 голов – лучший результат в лиге. В позапрошлой кампании команда 106 раз поражала ворота соперников – тоже лучший показатель чемпионата Англии.

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